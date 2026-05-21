"Se autopercibe profeta", afirmó Macri sobre Milei

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, profundizó hoy la brecha política entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) al asegurar que el mandatario actual, Javier Milei, ejerce un "liderazgo emocional" y se autopercibe "como un profeta".

Durante su disertación en la Universidad Austral, el exjefe de Estado reclamó la necesidad de "un equilibrio" institucional. El planteo expuso de manera directa las fricciones entre ambas fuerzas por la conducción del electorado oficialista y el rumbo metodológico del Poder Ejecutivo.

Macri brindó un discurso en la Universidad Austral y cuestionó a Milei.

La intervención de Macri buscó diferenciar de forma nítida los perfiles de gestión y la capacidad de construcción política que posee su espacio frente a la estructura libertaria.

Si bien el titular del PRO ratificó su alineamiento con el equilibrio fiscal y las reformas de desregulación que promueve la Casa Rosada, utilizó el estrado académico para emitir advertencias sobre los límites del personalismo en la toma de decisiones. Este posicionamiento tensa el debate interno en las filas aliadas sobre el nivel de autonomía parlamentaria y territorial que conservará el macrismo.

El fuego cruzado sumó un componente de política exterior cuando Macri contrastó la inserción internacional de su administración con la estrategia geopolítica de la gestión actual.

Al evaluar al dirigente estadounidense, Donald Trump, el expresidente remarcó que "la gran diferencia entre el anterior y este es que está entre la finitud de la vida". El análisis operó como un cuestionamiento implícito a la sobreactuación de alineamientos ideológicos que sectores del PRO le atribuyen a la diplomacia de la fuerza oficialista.

En su repaso histórico, Macri recordó el respaldo financiero otorgado por Washington en 2018 para facilitar el acceso al crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Él jugó un rol importante con la ida al FMI, pero después no supo lograr que el Fondo entienda el programa", repasó de forma autocrítica. En la continuidad de su argumento sobre el panorama internacional contemporáneo, concluyó que "a este Trump no le importó más nada; decidió hacer algo y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo".

La respuesta informal por parte del entorno libertario no tardó en replicar los cuestionamientos a la templanza gubernamental, bajo la premisa de que no se debe "subestimar al Presidente".