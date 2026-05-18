El abogado de Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete, habló sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito: ¿Qué dijo?

Este lunes, el abogado Marcelo Peña, defensor de Francisco Adorni, dio explicaciones sobre la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El letrado sostuvo que hubo "una omisión en la declaración jurada" del legislador bonaerense de La Libertad Avanza.

La investigación fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, luego de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza.

Marcelo Peña, abogado de Francisco Adorni.

La causa apunta a presuntas diferencias patrimoniales entre las declaraciones juradas de 2023 y 2024 del diputado, que además fue funcionario del Ministerio de Defensa.

Peña aseguró en declaraciones a la prensa que "se trataría en principio de un error circunstancial, de una inconsistencia, que de por sí no constituye delito". Además, afirmó que la situación fue regularizada ante la ARCA y destacó que su defendido "nunca fue imputado".

"El patrimonio está bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable. Hubo una omisión que fue subsanada, no hay nada que ocultar", sostuvo el abogado, que además dijo no tener dudas de que la causa "va a ser desestimada".

Contraataque y despegue político

Sobre el crédito por $60 millones mencionado en la denuncia, Peña afirmó que el pago "está en curso" y negó cualquier irregularidad. "No existe el delito, no hay irregularidad, el crédito no se canceló", remarcó.

El defensor también cuestionó la presentación judicial de Pagano y habló de "figuras penales inexistentes". Según planteó, la denuncia está basada en hipótesis y carece de pruebas documentales suficientes para sostener acusaciones por enriquecimiento ilícito o lavado de activos.

Peña además buscó despegar al jefe de Gabinete de la causa judicial. "No tiene nada que ver la situación de Manuel Adorni con la de Francisco. Se intentó mezclar una puja política con la Justicia", afirmó.