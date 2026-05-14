La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni

El juez Sebastián Casanello levantó este jueves el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al igual que el ministro coordinador, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El magistrado dispuso la medida tras el pedido del fiscal Guillermo Marijuan. La investigación se inició tras una denuncia de la diputada nacional por el bloque Coherencia Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza.

Según su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el patrimonio de Francisco Adorni pasó de aproximadamente 40 millones de pesos a más de 80 millones en poco más de un año. Además, en ese mismo período canceló un crédito hipotecario con el Banco Provincia por cerca de 60 millones de pesos. Sumados, los movimientos representan un crecimiento patrimonial efectivo de 100 millones de pesos en un plazo muy breve.

Entre los bienes incorporados también figura el 50% de una Jeep Renegade modelo 2020, valuada en aproximadamente 8 millones de pesos.

Francisco Adorni llegó a la función pública de la mano de su hermano y su primer cargo fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Luego pasó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y en las últimas elecciones fue electo diputado bonaerense por La Libertad Avanza.

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