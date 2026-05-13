El fiscal Marijuan pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal del hermano de Adorni

El fiscal federal Guillermo Marijuan ordenó medidas de prueba en la causa que investiga a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Entre las diligencias solicitadas se encuentran el levantamiento del secreto fiscal y bancario, además de requerimientos sobre viajes realizados y bienes a su nombre.

La investigación se abrió a partir de la denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada ante el juez Sebastián Casanello.

Qué se investiga

El foco de la causa está puesto en las diferencias patrimoniales que surgen de las declaraciones juradas de Francisco Adorni entre 2023 y 2024. Según la denuncia, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza pasó de declarar un patrimonio de poco más de 40 millones de pesos a uno de 80 millones, y en ese mismo período canceló un crédito de 60 millones de pesos en apenas 12 meses. El crecimiento patrimonial efectivo asciende así a 100 millones de pesos en un año.

Francisco y Manuel Adorni.

Con las medidas ordenadas, la Justicia busca cotejar esos movimientos contra sus ingresos declarados como funcionario del Ministerio de Defensa, donde estuvo al frente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) para el pago de retiros y pensiones militares.

Si bien se trata de una causa separada de la que pesa sobre el jefe de Gabinete, ambas investigaciones podrían cruzarse: la Justicia está habilitada a requerir información sobre bienes heredados compartidos entre los hermanos Adorni. De esta manera, son ya tres los integrantes del entorno familiar del vocero presidencial bajo la lupa judicial: Manuel Adorni, su hermano Francisco y la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Avanza también la causa contra Manuel Adorni

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración testimonial a José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) que fue alquilada por Manuel Adorni. El testigo confirmó que el funcionario abonó 15.600 dólares para instalarse durante 13 meses junto a su familia en la propiedad, mientras avanzaban las obras en la casa que adquirió por 120.000 dólares en la misma zona.

La declaración de Rodríguez se suma a la del contratista Matías Tabar, quien ya había afirmado ante Pollicita que las refacciones demandaron alrededor de 245.000 dólares, abonados en efectivo y sin factura.

Manuel Adorni negó en sus últimas apariciones públicas haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el origen de los fondos. El presidente Javier Milei lo respaldó públicamente y descartó cualquier posibilidad de desplazarlo del cargo.