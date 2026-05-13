Manuel Adorni se gastó otros 15 mil dólares en alquileres

La investigación contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó este miércoles un nuevo capítulo con la declaración de José Luis Rodríguez, el dueño de la casa que el jefe de Gabinete alquiló en el country Indio Cuá, que reveló nuevos gastos en dólares efectuados por el ministro coordinador que fueron pagados en efectivo.

La Justicia ya sabía que el funcionario había pagado 13.000 dólares para hospedarse junto a su familia en un inmueble de ese barrio privado ubicado en Exaltación de la Cruz, mientras remodelaba la vivienda que había comprado a pocas cuadras. Ese contrato fue por un año, desde marzo de 2024 al mismo mes del año siguiente.

Ahora, en su declaración como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita, Rodríguez confirmó que el contrato se extendió, de palabra, por tres meses debido a que se demoró la finalización de la obra. Por esa prórroga, Adorni pagó 2.400 dólares.

Además, el testigo indicó que ya le había alquilado su casa al funcionario para los meses de enero y febrero de 2024, cuando era vocero presidencial- por 5.600 dólares.

De esta manera, entre los dos contratos y la extensión trimestral, el jefe de Gabinete alquiló la propiedad de Rodríguez en Indio Cuá durante 18 meses, por un total de 21.000 dólares. Todos los pagos se realizaron en efectivo y en moneda extranjera.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá.

A esa cifra hay que sumarle el valor de las expensas de los dos lotes -el alquilado y el propio-, que rondarían los 600.000 pesos.

Al presentarse ante el fiscal, el testigo aportó sus conversaciones de WhatsApp con Adorni y dejó copias de los contratos firmados en los últimos dos años.

La declaración de Rodríguez se sumó a la de Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones de la casa adquirida por Adorni en Indio Cuá. El testigo afirmó que las obras demandaron alrededor de 245.000 dólares y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.

De acuerdo al testimonio de Tabar, las reformas incluyeron trabajos en distintos sectores de la propiedad y detalló que recibió los pagos en dos tramos: 55.000 dólares durante 2024 y otros 190.000 dólares en 2025.