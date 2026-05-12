Diputados convocó a una sesión especial para pedir la interpelación de Adorni

Los bloques opositores buscarán que el jefe de Gabinete dé explicaciones en el Congreso por su situación patrimonial. También analizan avanzar con una posible moción de censura contra el funcionario.

La oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este jueves con el objetivo de impulsar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos por su situación patrimonial y presuntas irregularidades vinculadas al uso de fondos públicos.

El pedido fue promovido por distintos bloques opositores, que intentarán reunir el quórum de 129 diputados necesario para habilitar el debate en el recinto. El temario contempla cuatro proyectos vinculados a pedidos de informes y posibles mecanismos parlamentarios contra el funcionario.

Entre las iniciativas incluidas aparece incluso la posibilidad de avanzar con una moción de censura, mecanismo previsto en la Constitución Nacional que podría derivar en el desplazamiento del jefe de Gabinete.

Los impulsores de la sesión sostienen que el Congreso tiene facultades para citar al funcionario y exigir explicaciones sobre las denuncias que lo involucran. El planteo se basa en el artículo 101 de la Constitución, que habilita a cualquiera de las dos cámaras a solicitar la interpelación del ministro coordinador.

La estrategia opositora y el rol de Unión por la Patria

Los proyectos incluidos en el temario todavía no cuentan con dictamen de comisión, por lo que la oposición necesitará acuerdos más amplios para avanzar. Ante ese escenario, buscarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para forzar el tratamiento de las iniciativas.

La comisión de Asuntos Constitucionales está presidida por Nicolás Mayoraz, mientras que la de Peticiones, Poderes y Reglamento es encabezada por Giselle Castelnuovo, ambos alineados con el oficialismo.

La convocatoria lleva las firmas de legisladores de distintos espacios, entre ellos representantes de la Coalición Cívica, sectores del radicalismo crítico, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda.

Aunque Unión por la Patria no acompañó formalmente el pedido, se espera que sus diputados participen de la sesión. Según trascendió, el bloque encabezado por Germán Martínez pretendía ampliar el temario con proyectos de impacto social para facilitar el quórum.

Los proyectos impulsados por la oposición incluyen pedidos de informes verbales sobre "presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos", además de cuestionamientos vinculados a la situación patrimonial de Manuel Adorni.

En paralelo, algunos sectores opositores también buscan instalar la discusión sobre una eventual moción de censura, aunque reconocen que hoy no cuentan con las mayorías necesarias para avanzar en esa dirección.