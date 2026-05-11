La Justicia solicitó información sobre los contratos de la empresa de la esposa de Manuel Adorni

Otra investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza en la Justicia. En las últimas horas, el juez Ariel Lijo solicitó información sobre los contratos de la empresa +BE, propiedad de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete.

El magistrado pidió que Datco, National Shipping y Foggia Group entreguen toda la facturación realizada con la consultora de Angeletti. También exigió la documentación de las licitaciones adjudicadas para determinar si hubo irregularidades o direccionamiento en favor de proveedores específicos.

La causa se inició tras la denuncia de la diputada nacional del bloque Coherencia Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, y en la investigación se busca determinar el origen de los vínculos de Angeletti con las empresas que también tienen contrataciones con organismos estatales.

En la denuncia se advierte sobre un presunto esquema de relaciones comerciales que configuraría un posible esquema de retorno de fondos públicos ya que la consultora de Angeletti "tiene como clientes a importantes contratistas del Estado".

Entre los más relevantes figuran el Grupo Foggia (vinculado a la concesión de Tecnópolis) y el Grupo Datco (proveedor de AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otros).

La denuncia también menciona que National Shipping, una naviera contratista de YPF por sumas millonarias, "es cliente de la consultora" de la esposa del jefe de Gabinete.

"Esto es relevante porque Adorni fue designado director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026", recalcó el texto judicializado.

Lijo ya había solicitado a la Inspección General de Justicia (IGJ) los datos para identificar a los beneficiarios de las contrataciones cuestionadas, que remita los legajos de las empresas Datco, National Shipping y Foggia Group, y que se informe si son contratistas del Estado Nacional.

La causa es para investigar posible fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.