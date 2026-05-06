La esposa de Adorni filosofó en Instagram sobre "dejar algo atras"

La esposa de Manuel Adorni lanzó un enigmático mensaje en medio de la situación que atraviesa el jefe de Gabinete, que es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

"Siempre hay que dejar algo atrás", expresó Bettina Angeletti en su perfil de Instagram a las 17 horas de este miércoles.

En su texto, la esposa del funcionario arrojó: "Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás. No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión".

"Hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente", sostuvo la esposa de Angeletti en su mensaje.

Y afirmó que "crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo".

"Cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento", concluyó.