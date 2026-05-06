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Miércoles, 6 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
MIENTRAS ES INVESTIGADO

Milei ratificó que Adorni "no se va" y aseguró que el jefe de Gabinete "es una persona de bien"

Tras la declaración de Patricia Bullrich, el presidente sostuvo que lo que hizo la senadora es "spoilear" al reclamarle que presente antes la declaración jurada. "Ni en pedo se va. Estoy tranquilo", dijo el presidente.

El presidente Javier Milei aseguró que no echará a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.  "Ni en pedo se va", aseguró.

 "Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio", afirmó el mandatario.

En ese sentido, respondió a las declaraciones de la senadora oficialista Patricia Bullrich, que le exigió a Adorni que presente "de inmediato" su declaración jurada.

"No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara", expresó el mandatario.

El jefe de Estado resaltó que no piensa desplazar a Adorni y que el funcionario "está hablando" para presentar su declaración jurada, en medio de la investigación que lo tiene en el ojo de la Justicia por tener compromisos entre gastos y pagos adeudados de más de 800 mil dólares.

"Manuel tiene los números y eso no es un problema. Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano", afirmó a LN+.

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