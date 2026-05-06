Así ve a Milei la prensa internacional: "El escándalo por las reformas de Manuel Adorni afecta la imagen del presidente argentino"

La popularidad del presidente Javier Milei registró su nivel más bajo desde el inicio de su mandato en diciembre de 2023, según una encuesta de la firma Atlas Intel publicada por el Financial Times.

El estudio revela que un 63% de los argentinos desaprueba la gestión actual. Los analistas vinculan este fenómeno no solo a la crisis económica y la inflación, sino también al impacto de las denuncias de corrupción que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La declaración del contratista y las obras de lujo

La investigación judicial sumó un testimonio clave esta semana. Matías Tabar, contratista especializado en reformas, declaró que Adorni abonó cerca de US$250.000 en efectivo por obras en su vivienda de un exclusivo barrio privado.

Las reformas incluyeron una piscina de mármol equipada con una cascada, operación que se habría realizado sin la emisión de recibos oficiales.

A este hecho se añaden sospechas por vuelos privados a Uruguay y el uso del avión presidencial por parte de su esposa, Bettina Angeletti.

Tensiones en el seno de la Casa Rosada

Pese a las acusaciones, los hermanos Javier y Karina Milei han manifestado un respaldo absoluto al funcionario.

Sin embargo, en el ámbito interno del Gobierno crece el malestar por la persistencia del tema en la agenda pública.

El gabinete se encuentra condicionado por un escándalo que, según fuentes parlamentarias y periodísticas, impide avanzar con la gestión diaria.

"Lo que nadie en el gabinete se anima a decir en público o a los propios hermanos Milei es que el caso 'ya lleva dos meses con la agenda completamente tomada' y 'sin poder salir de ahí'", señaló la periodista Cecilia Deviana. Por su parte, el jefe de Gabinete sostiene su inocencia y afirma encontrarse a disposición de la justicia federal.