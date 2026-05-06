Los envíos discrecionales a las provincias cayeron un 53% durante el mes de abril

En el marco de una persistente caída en la recaudación impositiva, los envíos no automáticos a las provincias registraron una baja del 53% interanual durante el mes de abril.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, los desembolsos totales alcanzaron apenas los $154.643 millones, marcando el segundo nivel más bajo para este mes desde 2005.

El reporte destaca que cuatro áreas específicas concentraron el 83% de los fondos, evidenciando una fuerte centralización de los recursos remanentes.

El rol estratégico de los ATN

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se consolidaron como el instrumento con mayor peso en el esquema de distribución, sumando un total de $47.000 millones destinados a nueve distritos.

Esta cifra representó el 30% de las transferencias totales del mes. Detrás de esta asistencia se ubicaron los programas de Universalización de la Jornada Extendida (23%), los fondos para Comedores Escolares (17%) y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales (13%).

Distribución geográfica y auxilio financiero

La provincia de Buenos Aires encabezó la recepción de fondos con un 25,7% del total, seguida por Entre Ríos y Chaco.

En contraste, distritos como Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz se ubicaron al final de la escala, sumando apenas el 0,5% del total distribuido. En cuanto a los ATN, la provincia de Neuquén lideró el reparto con $8.000 millones, seguida por Mendoza y San Juan.

"Se trata del segundo peor mes de abril desde 2005, ubicándose solamente por encima de 2024", detalló el informe de la consultora.

Ante la crisis de liquidez y la caída de la actividad económica, la administración central debió otorgar anticipos financieros por unos $400.000 millones a una docena de provincias, los cuales serán descontados de la coparticipación futura durante el resto del año.