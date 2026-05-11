Manuel Adorni recortó $20.000 millones en el programa de Acceso a los Medicamentos

Mientras sigue la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmó una medida que afecta el área de Salud. Las modificaciones del Presupuesto 2026 implicaron un recorte de $63.021 millones en el ámbito sanitario.

El mayor ajuste nominal de la Decisión Administrativa 20/2026 recayó sobre el programa "Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica", que perdió $20.000 millones. Esta iniciativa, de acuerdo con datos oficiales, "contribuye a garantizar el derecho al acceso y cobertura a los medicamentos esenciales a través de la distribución directa a los centros de salud".

Entre otros medicamentos, incluye analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores. También, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas.

El recorte dispuesto en la resolución firmada por Adorni y el ministro Luis Caputo abarca una quita de $5.000 millones en el programa de "Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer", sobre todo en ayudas sociales directas para pacientes.









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