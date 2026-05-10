Caputo aseguró que "nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni"

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el impacto que puede tener a nivel económico el escándalo que involucra a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, al tiempo que defendió el respaldo del presidente Javier Milei al jefe de Gabinete ya que "lo considera una persona honesta".

"Nadie va a dejar de invertir en la Argentina por la declaración jurada de Adorni", confió el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista que concedió este domingo a LN+.

Al respecto, añadió: "Entiendo que es la forma de pensar de mucha gente porque es tradicionalmente lo que pasó en Argentina, sobre todo cuando no hubo gobiernos peronistas. Pero ahora es distinto, hay un programa más sólido que muestra que estamos en un país normal, donde un problema político no tiene impacto en la economía, su moneda y el riesgo país. Nosotros somos los únicos".

En este marco, también expresó su apoyo a Adorni, en momentos que la situación que involucra al ministro coordinador generó una grieta en el Gobierno de La Libertad Avanza. "Lo hablé con el Presidente y pienso lo mismo que él. Manuel es una persona honesta. El Presidente lo defiende como tal. Si él pensara que no es una persona honesta y lo defendiera, me parecería mal. Si pensara que es una persona honesta y no lo defendiera, me parecería peor", subrayó.

"Se vienen los mejores meses", afirmó Caputo

Por otra parte, el ministro de Economía adelantó que la inflación de abril será "sustancialmente" más baja que la de marzo y vaticinó que a partir de junio y julio "se vienen los mejores meses".

"Hoy estamos en un proceso de recuperación. En marzo, la industria se recuperó y se mostró un 5% por encima del año anterior", enfatizó y completó: "Ahora entramos en un proceso más virtuoso. Estamos terminando de resolver el shock interno del año pasado y entramos en un proceso de desinflación nuevamente".