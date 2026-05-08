Esto dijo Luis Caputo sobre el impacto del "caso Adorni" en el Riesgo País

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este jueves que los recientes episodios mediáticos en torno al jefe de Gabinete no tienen incidencia sobre los indicadores financieros.

El titular de la cartera económica sostuvo que "lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País", diferenciando la coyuntura política de los fundamentos económicos que observan los mercados internacionales en la Casa Rosada.

La mirada de los inversores

Durante la rueda de prensa, Luis Caputo compartió una anécdota de su reciente viaje a Los Ángeles, donde mantuvo encuentros con grandes empresarios.

El funcionario relató que el sector privado no se guía por controversias domésticas: "En confianza, un inversor se rió y nos dijo: miren si yo voy a tomar la decisión de invertir o no por si el jefe de gabinete tiene una almohadilla".

Según su visión, los movimientos en las tasas y bonos responden más a factores estructurales históricos que a la agenda política inmediata.

El camino hacia la previsibilidad

Para el ministro, la gestión actual está logrando desacoplar la marcha de la economía de las tensiones institucionales.

Luis Caputo destacó que Argentina se está "empezando a recibir de país serio", trazando un paralelismo con naciones vecinas.

"En Perú, cambian de presidentes a cada rato y la economía sigue estable. Nosotros nos estamos recibiendo de país serio", ejemplificó para subrayar que el rumbo fiscal y monetario debe trascender cualquier conflicto de poder o "ruido político" pasajero.