Luis Caputo afirmó que la gente está endeudada porque pensó que habría más inflación para licuar "las tasas altas"

El sistema financiero está bajo un grado de estrés importante. Los índices de falta de pago están en niveles nunca vistos: en febrero de 2026, la morosidad de las familias trepó al 11,2%, acumulando 17 meses consecutivos en alza y marcando un récord histórico dentro de la serie iniciada en 2010, según el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG). Hasta mitad del año pasado, el nivel más alto registrado había sido de 5,1%.

El tema excede a los bancos y también alcanza a las billeteras virtuales. Las altísimas tasas de interés, unidas al bajo poder adquisitivo de la población (especialmente en las franjas que utilizan ese recurso porque no califican para las entidades bancarias), provocó el crecimiento de ese fenómeno que preocupa a los ejecutivos del sector.

En las billeteras virtuales, el grado de endeudamiento es aún mayor.

El ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que la gente creyó que habría más inflación y que se licuarían los pasivos, lo que los hizo tomar créditos a la espera de una menor exigencia de sus compromisos, hecho que no se produjo.

"La gente también se sobreendeudó a tasas muy altas pensando que como siempre el dólar se iba a disparar y la inflación también y eso lo iba los iba a licuar y eso no pasó", dijo el ministro en un reportaje emitido por la TV Pública.

"Eso generó cierta mora adicional", indicó Caputo, y agregó que "hasta que baje un poco esa mora el crédito se ralentizó".

No obstante, aclaró que el Gobierno ha sugerido a las entidades privadas extender plazos y aplicar tasas más bajas para reencauzar la situación de los clientes afectados.

Por su parte, sostuvo:"Estamos en 38 mil millones de dólares, muy por encima del momento más alto, que fue en la época de Mauricio Macri. Los préstamos también están en récord, con 21.500 millones de dólares", detalló.

A pesar del entusiasmo del titular del Palacio de Hacienda, los reportes de los especialistas muestran un panorama mucho más preocupante.

Un informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia dio a conocer que 1 de cada 4 personas endeudadas tiene problemas para cancelar su crédito. El dato surge de la "Radiografía de la mora de las familias", difundida recientemente.

La irregularidad de cartera de los préstamos bancarios a las familias casi se cuadruplicó en el último año, pasando del 2,9% del total del sistema en febrero de 2025 a 11,2% en febrero 2026. De esta forma, es la más alta en más de veinte años. pic.twitter.com/gny2Vl1cLN — Estudios Económicos Banco Provincia (@EEconBProvincia) April 25, 2026

El relevamiento expone una brecha que se amplía entre las familias que arrastran algún tipo de deuda. La irregularidad en entidades no financieras duplica la del sistema tradicional y empuja hacia arriba el promedio general.

Hoy, más de 1 de cada 2 adultos tiene algún tipo de financiamiento, bancario o extra bancario, señala el informe. Son 20,5 millones de personas endeudadas en todo el país, un avance del 8 por ciento respecto del cierre de 2024.

La conclusión central del documento no surge de mirar montos, sino personas. Aunque la cartera irregular representa el 13 por ciento del total, cuando el foco se pone en individuos el problema escala, ya que la mora se concentra en préstamos pequeños, masivos y de consumo cotidiano.