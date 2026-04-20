Luis Caputo destacó que las exportaciones "alcanzaron un récord histórico"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los resultados del intercambio comercial de bienes correspondientes al mes de marzo y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato al asegurar que las exportaciones "alcanzaron un nuevo récord histórico".

El informe reveló un saldo positivo de 2.523 millones de dólares en la balanza comercial. Esta cifra surge de la diferencia entre el valor de las ventas al exterior y las adquisiciones de bienes extranjeros.

Tras la difusión de estos datos, el titular del Palacio de Hacienda, se pronunció a través de sus redes sociales y calificó el resultado como "importante".

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EN MARZO LAS EXPORTACIONES DE BIENES ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO!



%u2705 En marzo la balanza comercial registró un superávit de USD2.523 millones, producto de exportaciones que ascendieron a USD8.645 millones (+30,1% i.a.) e importaciones que sumaron USD6.122... April 20, 2026

En su publicación, Caputo destacó que "en marzo las exportaciones de bienes alcanzaron un nuevo récord histórico".

De acuerdo con el desglose del informe, las exportaciones argentinas ascendieron a 8.645 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 30,1%. Por su parte, las importaciones totalizaron 6.122 millones de dólares, registrando una variación positiva del 1,7% respecto al mismo mes del año anterior.

El titular de la cartera económica detalló el desempeño de los diferentes sectores productivos. Remarcó que "todos los grandes rubros de las exportaciones presentaron un fuerte crecimiento interanual. Los Productos Primarios aumentaron 56,2%, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 26,4%, Combustibles y Energía 23,2% y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 18,9%".

Además, Caputo explicó que "la dinámica de las exportaciones fue explicada principalmente por la suba de 25,3% i.a. en las cantidades exportadas, en tanto los precios se incrementaron 3,9% i.a.".

También resaltó el comportamiento del sector energético. El balance sectorial arrojó una cifra inédita para los registros mensuales. El funcionario ponderó que "se registró un récord de exportaciones de Combustibles y Energía, alcanzando un superávit comercial energético de 1.090 millones, el mayor de la historia para un mes individual".

En cuanto al análisis de la serie, el informe del INDEC contempla las variaciones desestacionalizadas para eliminar factores estacionales y permitir una comparación más precisa con el mes inmediato anterior. Bajo esta metodología, el crecimiento de las exportaciones fue del 19,8% mensual, mientras que las importaciones se elevaron un 0,4%.

Por otro lado, el ministro precisó que "el indicador tendencia-ciclo para ambas variables se incrementó 1,2% m/m y 0,2% m/m, respectivamente", lo cual sugiere una trayectoria ascendente sostenida en el flujo comercial.

El informe concluye que el saldo favorable de 2.523 millones de dólares permite al Tesoro Nacional contar con una mayor disponibilidad de moneda extranjera en un contexto de reorganización macroeconómica.