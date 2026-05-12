Luis Caputo recibió a directivos de Chevron por un proyecto de US$ 10.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes un encuentro con las autoridades de la empresa petrolera Chevron para avanzar en un ambicioso plan de inversión en el país.

El proyecto, que alcanzaría los US$ 10.000 millones, se enmarca en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y busca potenciar la eficiencia operativa en el sector energético nacional durante el próximo año.

Eficiencia y reducción de costos operativos

Durante la reunión, en la que también participó el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el directivo de la compañía, Clay Neff, detalló las proyecciones para el corto plazo.

Según explicó el ministro, se prevén "mejoras significativas en cuanto a eficiencia en el próximo año, reduciendo el diferencial de costos que hoy existe con la cuenca de Permian", una de las zonas de mayor producción en Estados Unidos.

Este intercambio técnico se suma a los diálogos iniciados previamente durante el viaje de la comitiva argentina a Estados Unidos.

Allí, la compañía ya había adelantado su intención de acogerse a los beneficios fiscales y cambiarios que ofrece el nuevo marco normativo para grandes capitales.

El impacto del anuncio bajo el RIGI

El anuncio oficial de la petrolera refuerza la estrategia del Ministerio de Economía para atraer divisas a través del sector extractivo.

"Dialogamos sobre el nuevo proyecto RIGI por más de 10.000 millones de dólares que la compañía nos anunció hace pocos días", confirmó Caputo a través de sus redes sociales tras calificar el encuentro como una "excelente reunión".

La implementación de este desembolso millonario permitiría a la firma consolidar su presencia en los yacimientos locales, buscando equiparar los estándares de productividad internacionales.

La confirmación del proyecto se da en un contexto donde el Gobierno busca acelerar la llegada de inversiones de gran escala para estabilizar la macroeconomía.