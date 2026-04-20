Adorni vende su departamento de La Plata por 95 mil dólares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso a la venta su departamento en la ciudad de La Plata mientras avanza la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Se trata de un inmueble de cuatro ambientes por el que pide 95.000 dólares.

Está en un edificio situado en la calle 48, entre 6 y 7, en pleno centro de la capital bonaerense. Se encuentra a metros de la Facultad de Ciencias Sociales y frente al Rectorado de la Universidad Nacional. Es una de las zonas con alta demanda de la ciudad, tanto por su perfil académico como por su cercanía a áreas administrativas y comerciales.

El departamento está en un edificio de calle 48, entre 6 y 7, en pleno centro de la capital bonaerense.

Cómo es el departamento de La Plata que Adorni puso en venta

El departamento tiene cuatro ambientes en 98 metros cuadrados cubiertos. Está en el cuarto piso al frente de un edificio de ocho niveles construido hacia 1975. Pese a su antigüedad, la propiedad "se destaca por su excelente estado de conservación, sin ningún tipo de rotura ni detalles de humedad", de acuerdo a la publicación de la inmobiliaria, disponible para ser consultada en su página web.

El inmueble tiene tres dormitorios, un baño completo, dos toilettes, living y comedor diferenciados y una cocina semi integrada con barra. A eso se suma un balcón corrido al frente.

Uno de los dormitorios del departamento de Manuel Adorni en La Plata.

En tanto, el equipamiento incluye calefacción por tiro balanceado en varios ambientes, aire acondicionado en uno de los dormitorios y servicios de gas natural, agua corriente y cloacas. El edificio, además, cuenta con dos ascensores.

Según informó en su declaración jurada del 2024, el ex vocero presidencial indicó que el departamento lo obtuvo como una "donación", que sería herencia de sus padres, en junio de 2016. En ese documento también confirmó que la propiedad era suya en un 100%.

Manuel Adorni pide 95 mil dólares por el departamento en La Plata.

Cuáles son las otras propiedades de Manuel Adorni

De acuerdo con la investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni, además del departamento en La Plata, es propietario de un cuatro ambientes ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco, un semipiso en Caballito y una casa en un country en Exaltación de la Cruz.

Asimismo, el ministro coordinador debe pagar a cuatro mujeres acreedoras -las jubiladas y las policías que declararon como testigos- un total de 270.000 dólares antes de que finalice noviembre.