Adorni declararía una herencia de su padre, que falleció en 2002, para justificar sus cuantiosos gastos

En medio de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni habría recurrido a una herencia de su padre -fallecido en 2002- para justificar parte del crecimiento de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción. La maniobra, que surge de una rectificación reciente de su declaración jurada, generó escepticismo en el entorno judicial por el llamativo momento en que aparece: cuando la causa ya avanza con pedidos de levantamiento de secreto fiscal y declaraciones de testigos.

El dato central que rodea la maniobra es el timing: la herencia aparece mencionada recién ahora, mientras el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita ya tienen bajo la lupa los números del funcionario. La pregunta que se instala es si ese legado -del que no se conocen montos ni detalles- alcanza para "cuadrar" los gastos que la Justicia revisa.

Propiedades, refacciones y viajes: qué investiga la causa

El caso comenzó a tomar forma pública el 8 de marzo, cuando trascendió que su esposa, Bettina Angeletti, integró la comitiva oficial que viajó a Nueva York para la "Argentina Week". A partir de ahí, las revelaciones se fueron acumulando: un vuelo privado a Punta del Este y la confirmación de que la pareja sumó dos propiedades desde que Adorni asumió en la función pública, sin vender las anteriores.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

Una es una casa en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de Angeletti -que fue incorporada a la declaración jurada con demora-; la otra, el departamento donde vive actualmente, en Caballito. Para acceder a ambas tomaron hipotecas por US$300.000.

A eso se sumaron las refacciones integrales en el departamento de Caballito y un viaje a Aruba entre fines de diciembre de 2024 y enero de 2025, con pasajes abonados en efectivo por casi US$5.800. El interrogante que guía la investigación es si todos esos gastos son compatibles con el salario de Adorni -apenas superior a los 3 millones de pesos de bolsillo hasta diciembre- y con los ingresos de su esposa, que era monotributista hasta el año pasado.

El jefe de Gabinete designó al abogado Guillermo Ledesma para su defensa. Mientras tanto, tanto Javier Milei como su hermana Karina le brindaron respaldo público irrestricto desde que estalló el escándalo. La fecha clave para el oficialismo es el 31 de mayo, cuando Adorni deberá presentar su declaración jurada completa.