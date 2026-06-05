¡EN VIVO! Último adiós al Indio Solari: masiva despedida en Parque Leloir y Plaza de Mayo

Miles de fanáticos se congregaron en las inmediaciones de la casa del músico en Ituzaingó para rendirle tributo tras conocerse su deceso.

Tras la confirmación del fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años, una multitud de seguidores inició una movilización espontánea hacia su residencia en el barrio Haras Miryam, ubicado en la localidad de Parque Leloir, partido de Ituzaingó.

Con banderas, remeras y cánticos, los fanáticos transformaron los alrededores del domicilio en una muestra de afecto masiva para despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien atravesaba un cuadro de Parkinson desde hacía una década

Movilización espontánea y muestras de dolor

La noticia del deceso, ocurrida en las primeras horas de la madrugada, generó un flujo constante de personas provenientes de distintos puntos del conurbano bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pesar de la llovizna registrada durante la jornada, los admiradores permanecieron en el lugar compartiendo recuerdos de recitales históricos y montando una suerte de "misa ricotera" improvisada en la vía pública.

"Vine a estar el último ratito con él. A despedir nuestra adolescencia, nuestra vida", expresó conmocionada una de las seguidoras presentes ante las cámaras de televisión en el lugar.

Ceremonia íntima y próxima despedida pública

Mientras las inmediaciones de la vivienda continuaban bajo custodia policial y el personal de la Policía Científica completaba las diligencias correspondientes ordenadas por la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, el entorno íntimo del cantante emitió un comunicado a través de sus canales oficiales.

En el escrito, la familia solicitó comprensión y privacidad para estas primeras horas de desolación.

"Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública. Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó", manifestaron sus allegados.

De manera paralela a la vigilia en Parque Leloir, diversas agrupaciones de seguidores comenzaron a coordinar una convocatoria central en la Plaza de Mayo para expandir los homenajes al ícono del rock nacional.