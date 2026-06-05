La oposición hizo el pedido formal para velar al Indio Solari en el Congreso: el gobierno se inclinan por el "no"

"Están esperando el informe de Seguridad y es muy probable que recomienden no hacerlo", reaccionan en la Casa Rosada ante el pedido de los diputados de Unión por la Patria para que se autorice velar al Indio Solari en el Congreso.

Una fuente oficial calculó ante la pregunta de cronica.com.ar que la "respuesta tiene 80% de probabilidad de ser negativa".





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