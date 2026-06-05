Resultado preliminar de la autopsia al Indio Solari: detalles del reporte forense

El informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Carlos Alberto "Indio" Solari confirmó que las causas de su deceso se vinculan a una descompensación cardíaca.

Los primeros hallazgos forenses descartan signos de violencia en el examen físico y señalan la existencia de un cuadro no traumático que derivó en una falla respiratoria severa.

Hallazgos médicos en el estudio forense

El análisis médico inicial remitido a la fiscalía detalló que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentaba un edema agudo pulmonar no traumático, insuficiencia cardíaca y congestión pulmonar.

Los especialistas detallaron que esta combinación de patologías provocó una acumulación repentina de líquido en las vías respiratorias.

Según pudo saber Crónica: "la autopsia preliminar presenta un edema agudo pulmonar no traumático, insuficiencia cardíaca y congestión pulmonar".

Pasos de la investigación judicial

Los resultados del procedimiento fueron presentados ante la fiscalía correspondiente para ser incorporados al expediente que evalúa las circunstancias de su muerte en su vivienda.

Según los datos del informe forense, el funcionamiento deficiente del corazón provocó el posterior colapso de los pulmones.

Las autoridades judiciales aguardarán los exámenes complementarios e histopatológicos finales para dar por concluido el peritaje oficial y ratificar definitivamente la causa médica del fallecimiento del cantante.