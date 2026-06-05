Convocan a una "Misa ricotera" en Plaza de Mayo para homenajear al Indio Solari

El rock nacional se encuentra conmocionado por la noticia de la muerte del "Indio" Solari, que "abrió la puerta" de una serie de mensajes y homenajes que se avecinan, como el que se llevará a cabo este viernes en la Plaza de Mayo, en donde se celebrará una "misa ricotera".

La convocatoria fue lanzada por los fanáticos del cantante y bandas por donde transitó. En tanto, la misma ya se volvió viral y promete ser el epicentro del adiós a una de las figuras de la música argentina, que ocurrirá a las 18 en la tradicional plaza porteña.

La iniciativa surgió apenas se confirmó el fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En minutos, la invitación empezó a circular por grupos de fanáticos y redes sociales, con un mensaje claro: "Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 hs. Misa Ricotera".

Además, la propuesta apunta a recrear el espíritu de los legendarios recitales ricoteros: banderas, canciones, bombos y el repertorio que marcó a generaciones. Para muchos, es la forma posible de decirle adiós a un artista que trascendió la música y fue un fenómeno cultural.

El afiche que circula por las redes sociales.

"Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 hs. Misa Ricotera", dice el afiche que se multiplicó en redes y grupos de WhatsApp. La consigna es clara: cantar, recordar y agradecer la obra de uno de los íconos más grandes del rock argentino.

La marca que dejó el "Indio"

Por cuarenta años, Solari forjó una relación única con su público, ya que sus shows se transformaron en verdaderos rituales populares y sus letras en himnos que acompañaron a millones de fanáticos.

Por eso, la despedida no se limitó a mensajes en redes sociales y la Plaza de Mayo será el escenario de un homenaje colectivo, una última misa ricotera para celebrar y llorar juntos al cantante.

Todo indica que, una vez más, los ricoteros volverán a reunirse bajo una misma bandera y esta vez, para darle al Indio Solari la despedida que sienten que merece: una multitud cantando sus canciones en el corazón de Buenos Aires.



