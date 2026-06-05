Murió por 13 minutos, fue recibida en "el más allá" por su abuelo y volvió con un fuerte mensaje

Lo que ocurrió después de un grave accidente de tránsito marcó para siempre la vida de una joven de 19 años. Murió por 13 minutos, aseguró que se reencontró con su abuelo fallecido en "el más allá" y volvió con un mensaje impactante que recuerda hasta el día de hoy.

La protagonista de esta historia, Nicole Kerr, se había incorporado recientemente a la Academia de Cadetes de la Fuerza Aérea por pedido de su papá. Mientras volvía a la base junto a un cadete de mayor rango, el hombre le hizo insinuaciones; tras ser rechazado, pegó un volantazo.

El vehículo impactó contra una enorme roca, ella salió despedida y cayó violentamente al suelo. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, la encontraron encogida y con el cuerpo gravemente afectado por el choque.

"Los vi cubrirme con esa manta con una indiferencia que me pareció completamente natural", recordó la ex cadete de la Fuerza Aérea en diálogo con un medio. Según contó, poco después comenzó a ver "rayos de luz blanca brillante" que la rodeaban por completo.

Antes de que los paramédicos lograran reanimarla, estuvo 13 minutos sin signos vitales. Durante ese tiempo, aseguró haber vivido una experiencia que jamás imaginó y recibió una revelación que terminaría cambiando su vida para siempre.

El encuentro con su abuelo y cómo volvió a la vida

Al recordar lo que vivió después del accidente, Nicole aseguró que una intensa luz la rodeó por completo y que experimentó una profunda sensación de tranquilidad. "En lugar del dolor del impacto, solo sentí paz. Entonces, me recibió un ángel, que reconocí como mi difunto abuelo", dijo la mujer, que hoy tiene 62 años.

Según relató, esa figura le mostró que la vida que estaba viviendo no era la suya. También le transmitió que todavía no era su momento y que tenía que regresar.

No se tomó nada bien ese pedido. "La idea de volver a un cuerpo destrozado era insoportable. De hecho, discutí con él. Le grité que no quería irme y que quería quedarme en esa dicha para siempre. Pero no tuve otra opción", recordó.

Nicole Kerr, la mujer que murió por 13 minutos a los 19 años y ahora cuenta su brutal historia.

Mientras, en la escena del accidente, un transeúnte con formación como técnico en emergencias médicas intentaba ayudarla. Para comprobar si existía alguna reacción, le aplicó una fuerte presión con los nudillos sobre el esternón, una maniobra utilizada para generar una respuesta al dolor.

Fue entonces cuando apareció una señal alentadora: una de sus pupilas reaccionó. A partir de ese momento, los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y, una vez en el hospital, fue trasladada de urgencia al quirófano.

La chica tenía múltiples fracturas, la pelvis destruida, una muñeca gravemente dañada, importantes traumatismos en la cabeza y el tórax, además de un pie que estuvo cerca de ser amputado por las lesiones nerviosas.

Pese al cuadro crítico, el equipo médico consiguió estabilizarla. Sin embargo, aquella recuperación inicial apenas representaba el comienzo de un largo proceso de tratamientos y rehabilitación.

El mensaje que asegura haber traído del más allá

La historia de Nicole Kerr no terminó con aquella primera experiencia cercana a la muerte. Dos semanas después del accidente sufrió sepsis y gangrena, y los médicos les advirtieron a sus padres que sus posibilidades de sobrevivir eran muy bajas.

En medio de esa delicada situación, volvió a ingresar de urgencia al quirófano y su corazón se detuvo una vez más.

"Tras ir hacia la brillante luz blanca, otro ángel me saludó y me dijo que mi trabajo en la Tierra aún no había terminado. Había una misión esperándome", relató la mujer.

Nicole Kerr tuvo un grave accidente de tránsito y varios problemas tras ser reanimada.

Cuando los médicos estaban a punto de declarar oficialmente su fallecimiento, su corazón volvió a latir, pero los problemas de salud continuaron.

Tres meses después, una acumulación de líquido en los pulmones provocó que se asfixiara y atravesara una tercera experiencia cercana a la muerte.

Durante ese nuevo episodio volvió a recibir el mismo mensaje: todavía tenía algo por hacer en este mundo y no era momento de partir. Poco después, aseguró haber regresado a su cuerpo de manera repentina, como si alguien la hubiera llamado de vuelta.

A partir de entonces decidió dedicar su vida a compartir lo que aprendió durante esas experiencias. Según contó, su misión es transmitir que no hay que temerle a la muerte, sino aprovechar al máximo la vida antes de que llegue ese momento.

"Durante años, dudé en compartir mi experiencia por miedo a ser malinterpretada o tachada de 'loca'. Pero luego encontré a otras personas que habían vivido algo similar y me di cuenta de que esos 13 minutos de muerte fueron en realidad el comienzo de mi nueva vida", manifestó Kerr.

"La muerte no es el final. Todos somos seres inmortales que vivimos una experiencia física temporal. Agradezco poder hablar de mi experiencia y dar fuerza a los demás", cerró.

Con el paso de los años, Nicole también llegó a una conclusión personal sobre todo lo ocurrido: entendió la importancia de seguir sus propias convicciones y no vivir únicamente para satisfacer las expectativas ajenas.

Por eso suele mencionar que, de haber escuchado más sus propios deseos, quizá nunca se habría unido a la Academia de Cadetes para complacer a su padre.