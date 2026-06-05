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Viernes, 5 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
TENÍA 77 AÑOS

Conmoción: murió el Indio Solari

El músico falleció en su casa de Parque Leloir. Estaba enfermo de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017, aunque se mantuvo activo hasta sus últimos días.

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Carlos Alberto "El Indio" Solari, uno de los máximos referentes del rock argentino, murió esta mañana a los 77 años como consecuencia del mal de Parkinson que padecía desde hacía aproximadamente una década, según indicaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el parte policial, la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso y, tras relevar las circunstancias del caso, concluyó que "nada indica o señala" otra causa de muerte.

Una figura mítica del rock nacional

Solari fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino. Como líder y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota -banda que fundó en los años '70 junto a Skay Beilinson- construyó un fenómeno cultural que se convirtió en símbolo de independencia artística y convocatoria popular sin precedentes.

Tras la disolución de Los Redondos en 2001, continuó su carrera como solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una capacidad de convocatoria multitudinaria en cada presentación. Uno de sus últimos homenajes públicos fue el doctorado Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Buenos Aires, en un acto celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina al que el artista no pudo asistir pero al que respondió con un mensaje de agradecimiento. En esa ocasión, el guitarrista Gaspar Benegas interpretó junto a un octeto de cuerdas diez canciones del músico ante un público que los ovacionó.

Además de su dimensión musical, Solari cultivó desde joven un perfil ligado al arte, la literatura y la contracultura, lo que nutrió una obra que trascendió ampliamente los límites del rock para instalarse como parte del patrimonio cultural argentino.

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