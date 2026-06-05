Quién fue el "Indio" Solari: de los Redonditos a Los Fundamentalistas, una trayectoria única en el rock argentino

Sin lugar a dudas la figura de Carlos Alberto Solari, más conocido como el "Indio", dejó una inmensa huella en el mundo del rock nacional, ya que por a través de las bandas que integró, su liderazgo y voz marcó décadas de éxitos.

El músico falleció a los 77 años en su vivienda de la zona bonaerense de Parque Leloir, partido de Ituzaingó, en tanto, la noticia fue informada por la Fiscalía 2 de dicha localidad tras recibir un llamado telefónico.

El compositor y cantante inició su "camino a la música" a los 18 años cuando se trasformó en miembro de la banda "Dulcemembriyo", en la cual escribía letras en español para los covers que realizaban.

Gracias a esa banda, Solari logró conocer a varias personas en el medio artístico que incluso le ayudaron a conseguir empleo. Después de algunos trabajos, en 1976 fue parte de su primera banda importante, la cual fue "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota", que en realidad surgió de un anterior grupo artístico dedicado al video performance.

El "Indio" Solari comenzó en el mundo de la música en los 70 (Archivo).

Tal vez sea la banda más relevante y marcante en la biografía de Indio Solari, que surgió en 1977 conformada por Indio Solari, Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli, Walter Sidotti y Sergio Daw.

Esta sería la conformación más importante de la banda tomando en cuenta que cambiaron muchas veces de miembros en sus casi 30 años de carrera. Inicialmente la banda surgió del grupo artístico "Pasaje Rodrigo", que se encargaba de hacer cortometrajes y performances.

Consolidación de los Redonditos

En tanto, la primera presentación fue en 1977, el grupo mezclaba elementos del teatro y el circo con sus presentaciones de rock, esto los acercaba a sus verdaderos inicios. Poco a poco la banda dejó de presentarse a través del performance, pero también empezó a consolidarse más formalmente.

Tuvieron un periodo de descanso entre 1979 y 1982 debido a las mudanzas de los respectivos integrantes, y en este caso, el "Indio" residía en Valeria del Mar y los demás en Mar de Plata.

Luego de su primera presentación en un festival, la banda empezó a ganar popularidad y lanzaron su primer álbum de estudio. "Gulp!" (1985) sería el primero de los nueve álbumes de estudio que la banda lanzaría en su historia de vida.

Entre los más destacados se encuentran "¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado" (1989), "Oktubre" (1986), "Lobo Suelto, Cordero Atado" (1993) y "Luzbelito" (1996). La banda en toda su vida estuvo ligada al estilo experimental, artístico, crítica política e irreverencia. Algunas de sus canciones más famosas son "Ji Ji Ji" y "La Masacre del Puticlub".

Separación de "Los Redondos"

Sin embargo, y debido a los múltiples sucesos de violencia en la última década de la banda, Patricio Rey los redonditos de ricota deciden separarse un 2 de noviembre de 2001 y sumado a esto también la múltiples diferencias de la banda.

Tras la separación, Solari tendría un tiempo de silencio y separación de los conciertos acostumbrados por su ex banda. Sin embargo, 3 años después en el 2004, decide formar lo que sería su primera banda fuera del proyecto de Los Redondos.

Andrés Calamaro participó en un álbum del Indio Solari (Archivo).

Así nace "Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado", con un esquema de nombre parecido al de su anterior banda. Esto sería uno de los proyectos musicales más ambiciosos de Solaris y también lleno del éxito de los fans al ver regresar al líder de Los Redondos.

Con su primera presentación llenaron un estadio con más de 50000 mil personas en el lanzamiento de lo que sería su primer álbum. "El Tesoro de Los Inocentes (Bingo Fuel)" (2004) fue todo un éxito con el estilo desenfadado que tenía la banda y canciones recordadas como "El Tesoro de Los Inocentes", "Pabellón Séptimo" y "El Charro Chino".

Para su segundo álbum, "Porco Rex" (2007), contaría con la participación de otros grandes de la música como Andrés Calamaro, que sería nombrado en el álbum bajo el seudónimo de "El inefable Señor Gama Alta".

Finalmente, la banda publicó al menos 6 álbumes de estudio, entre los más destacados están: "Porco Rex" (2007), "Pajaritos, bravos muchachitos" (2013) y su último álbum "El ruiseñor, el amor y la muerte" (2018).



