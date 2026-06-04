Murió Marita Monteleone, la histórica voz de los teléfonos argentinos

El último miércoles, en horas de la noche, falleció Marita Monteleone, la locutora que marcó una era en las comunicaciones del país, a los 68 años de edad tras permanecer internada en terapia intensiva.

La profesional, cuya voz quedó grabada en la memoria colectiva de millones de argentinos, era conocida popularmente como "La voz del teléfono" debido a sus icónicas frases en los contestadores automáticos.

Durante las décadas de los 90 y comienzos de los 2000, su tono inconfundible acompañó a los usuarios con mensajes grabados como "La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada", "La característica recibida es inexistente" o "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio".

Una trayectoria marcada por la radio y los reconocimientos

María de los Ángeles Araceli Monteleone construyó una extensa y prestigiosa carrera en los medios de comunicación. Su popularidad masiva llegó al convertirse en la voz institucional de ENTel y, posteriormente, de Telefónica.

Más allá del ámbito telefónico, la locutora desarrolló una importante labor en las principales emisoras radiales del país, tales como Radio Mitre, Radio El Mundo -donde desempeñó gran parte de su vida profesional-, Radio Del Plata, Radio Nacional y Radio La Red.

Su labor fue galardonada con un premio Martín Fierro y fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Ciudad de Buenos Aires.

Sus últimos meses y el conflicto judicial

El fallecimiento de la locutora se produjo tres meses después de que se hiciera público un complejo frente personal y judicial. Marita Monteleone se encontraba en el Sanatorio Centro Gallego de Buenos Aires recuperándose de una osteotomía en su rodilla derecha, pero no podía retirarse del establecimiento debido a una restricción judicial.

La locutora había denunciado públicamente que dicha medida respondía a un conflicto patrimonial con su hija, Malena de los Ríos, quien intentaba trasladarla a un geriátrico en contra de su voluntad.

El caso adquirió notoriedad debido a las declaraciones de la propia profesional, quien manifestó en reiteradas oportunidades su preocupación por la situación legal que enfrentaba.