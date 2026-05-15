Murió una jueza mexicana tras ser atacada por abejas para salvar a su hijo

Una tragedia conmovió al ámbito judicial y social de México tras confirmarse el fallecimiento de la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, quien permaneció nueve días hospitalizada en grave estado.

El hecho se desencadenó el pasado 3 de mayo durante un evento de carácter deportivo celebrado en el municipio de Guadalupe, ubicado en la región sudeste del estado de Zacatecas.

La mujer fue víctima de la agresión masiva de los insectos luego de tomar la determinación de quitarse una prenda de abrigo para resguardar la integridad física de su pequeño hijo.

El ataque del enjambre de abejas provocó además heridas de diversa consideración en otras cinco personas que se encontraban en el predio.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar del incidente, la funcionaria judicial se despojó de un suéter con el único propósito de cubrir a su hijo de tres años, quedando expuesta al enjambre con una musculosa deportiva de tela ligera.

Como consecuencia de esta acción protectora, la víctima recibió múltiples picaduras en todo el cuerpo.

Durante el mismo episodio, el padre de la magistrada también sufrió heridas por parte de los insectos, lo que derivó en su traslado inmediato a un centro asistencial donde permaneció internado en observación durante 24 horas.

Detalles del rescate y registros del hecho

A través de diferentes filmaciones capturadas por testigos y difundidas mediante las plataformas virtuales de comunicación, se pudo observar el momento en el cual la víctima buscaba asistencia médica de forma desesperada mientras se encontraba rodeada por los insectos.

En los registros de audio de los videos se constató que las unidades de emergencia sanitaria lograron evacuar a un primer grupo de afectados en el inicio del operativo de asistencia.

Sin embargo, los profesionales de la salud no pudieron subir de forma inmediata a Oyuki Ramírez Burciaga ni a su progenitor al vehículo de traslado debido a la densidad de la nube de abejas que los cubría por completo en ese instante.

En paralelo, los testigos presenciales confirmaron que el menor de tres años pudo ser puesto a salvo de las picaduras tras ser resguardado por particulares en el interior de un automóvil que se encontraba estacionado en las inmediaciones del complejo deportivo.

Trayectoria y reconocimiento en el Poder Judicial

La abogada ejercía desde hacía menos de un año sus funciones formales como magistrada integrante de la Segunda Sala Penal del Poder Judicial del Estado, posición para la cual había resultado electa durante el período ordinario del año pasado.

Con anterioridad a dicha designación institucional, la profesional se había desempeñado en el cargo de secretaria de actas y acumulaba una experiencia de más de dos décadas de labor continua dentro de los diferentes estamentos de la administración de justicia regional.

Durante las ceremonias fúnebres de despedida, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Carlos Villegas, brindó unas palabras de homenaje para recordar la carrera de la funcionaria fallecida.

El representante institucional manifestó textualmente que "era una mujer cuya vida estuvo marcada por la vocación de servicio, por el amor a su institución y por una trayectoria construida con dedicación, con esfuerzo y una profunda convicción de justicia".

Por su parte, las autoridades del Ayuntamiento de Guadalupe emitieron una declaración pública para expresar sus condolencias institucionales ante el deceso.