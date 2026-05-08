Trágico incendio en un shopping de México deja seis muertos y 40 heridos

Al menos seis personas fallecieron y otras 40 resultaron heridas este jueves tras un voraz incendio desatado en el centro comercial Plaza Fiesta Las Palmas, ubicado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

El fuego, que se propagó rápidamente por los locales, generó densas columnas de humo que afectaron los pasillos y los estacionamientos, complicando las tareas de evacuación de las decenas de clientes que se encontraban en el establecimiento.

El despliegue de las autoridades

Ante la magnitud del siniestro, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad federal iniciaron un operativo de emergencia bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la Fiscalía de Sinaloa confirmó el traslado de los heridos a diversos centros médicos de la región para recibir atención urgente.

La gobernadora de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, se trasladó a Los Mochis durante la noche del jueves para supervisar la atención en los hospitales públicos y privados.

Durante su recorrido, la mandataria estatal expresó: "Les brindamos todo el apoyo para que estén tranquilas y seguras, de parte de Gobierno del Estado tienen nuestra solidaridad, todo el apoyo para que resuelvan esta situación por la que están pasando".

Pericias y antecedentes

Actualmente, los equipos técnicos trabajan en el lugar para determinar las causas que originaron las llamas, ya que las autoridades locales aún no han brindado un informe oficial sobre el inicio del fuego.

Este incidente en el noroeste de México se suma a otro siniestro ocurrido la madrugada del mismo jueves en un parque de exposiciones de Villahermosa, Tabasco, donde el gobernador Javier May reportó el fallecimiento de cinco personas.