La amenaza de Javier Agurre con los jugadores de México: si no se presentan quedan afuera del Mundial 2026

A solo 36 días del inicio del Mundial 2026 de la FIFA, la Selección de México atraviesa una fuerte tensión interna tras una decisión del entrenador Javier Aguirre que generó malestar en los clubes de la LigaMX.

El conflicto surgió a partir de un ultimátum del cuerpo técnico: todos los jugadores convocados del fútbol local debían presentarse este miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, incluso si sus equipos están disputando instancias decisivas del torneo.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Según el comunicado oficial, los futbolistas fueron citados para comenzar la preparación rumbo a los amistosos ante Ghana, Australia y Serbia, además de la Copa del Mundo. La advertencia fue contundente: quien no se presente quedará automáticamente fuera de la lista para el Mundial.

Malestar en los clubes y trato desigual

La medida impacta de lleno en los equipos que están jugando los playoffs de la Liga MX, ya que deberán ceder a varias de sus principales figuras en plena etapa de definición. Esto generó un fuerte enojo dirigencial, que se agravó aún más por una excepción puntual.

El Toluca recibió un permiso especial para retener a sus jugadores convocados debido a su participación en la Concachampions, lo que fue interpretado como un trato desigual por el resto de los clubes.

Uno de los casos más tensos es el de Chivas de Guadalajara, que no estaría dispuesto a liberar a sus cinco futbolistas convocados, lo que podría escalar el conflicto en los próximos días.

Un clima tenso a semanas del Mundial

La decisión de Aguirre dejó expuesta la frágil relación entre la selección y los clubes del fútbol mexicano, en un momento clave previo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con el tiempo en contra y la necesidad de llegar con el plantel consolidado, el DT priorizó la preparación, aunque el costo podría ser alto en términos institucionales y deportivos.