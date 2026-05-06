Mundial 2026: Irán exige garantías a FIFA y amenaza con no participar

La participación de Irán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ya genera polémica incluso antes del inicio del torneo, ya que su federación exige garantías formales a FIFA para confirmar su presencia.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, fue contundente: su país no participará sin condiciones claras. "Debemos recibir de la FIFA las garantías necesarias para competir sin que se repitan incidentes del pasado", afirmó. Además, advirtió que si se producen insultos hacia instituciones oficiales o militares iraníes, "existe la posibilidad de que la selección regrese al país".

Reclamo por seguridad y tensiones políticas

El foco del reclamo apunta a posibles referencias a la Guardia Revolucionaria, considerada organización terrorista por Estados Unidos y Canadá. Este punto es especialmente sensible: el propio Taj formó parte de ese cuerpo, lo que ya le generó problemas recientes.

Durante un viaje a Toronto, el dirigente fue deportado por autoridades migratorias canadienses cuando intentaba asistir a un congreso de la FIFA. Canadá aplicó sus normativas vigentes tras haber designado a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista en 2024. Taj calificó el episodio como un "insulto".

Postura de Estados Unidos y restricciones

Desde el gobierno estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que los jugadores iraníes podrán ingresar sin inconvenientes para disputar sus partidos en Santa Clara y Seattle. Sin embargo, advirtió que no se permitirá el ingreso de integrantes del cuerpo técnico o dirigentes con vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Esta postura introduce un factor clave: aunque la FIFA organiza el torneo, cada país anfitrión mantiene su soberanía en materia migratoria, lo que podría afectar directamente la logística de las delegaciones.

La respuesta de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intentó bajar la tensión y confirmó la participación iraní. "Irán va a jugar en Estados Unidos por un motivo sencillo: el fútbol une al mundo", declaró durante el último congreso del organismo.

Sin embargo, más allá del mensaje institucional, el caso de Irán aparece como uno de los más complejos desde el punto de vista diplomático en la historia reciente de los Mundiales.

Un contexto geopolítico delicado

La situación se agrava por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que comenzó el 28 de febrero y actualmente se encuentra en una tregua. Este escenario convierte al Mundial en un espacio de convivencia forzada entre dos países enfrentados.

En lo deportivo, Irán ya aseguró su clasificación tras liderar el Grupo A de la AFC y formará parte del Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.