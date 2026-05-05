Irán desafía los ataques militares de Estados Unidos: "Nosotros ni siquiera empezamos"

Irán y Estados Unidos sigue cruzando acusaciones por la situación en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global. Desde Teherán denunciaron que Washington puso en riesgo la seguridad marítima al romper el alto el fuego, mientras que la Casa Blanca insiste en que su despliegue militar tiene carácter defensivo.



El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, apuntó contra la administración de Donald Trump, Israel y demás naciones enemigas al asegurar que fueron responsables de alterar la estabilidad en la región. "La seguridad de la navegación y del tránsito energético fue puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados al violar el alto el fuego e imponer un bloqueo, aunque su mal será contenido", expresó en su cuenta de X.

El dirigente sostuvo además que el escenario en el estrecho está cambiando y que Washington enfrenta un panorama cada vez más complicado. En ese sentido, lanzó una advertencia que elevó el tono del conflicto: "Sabemos bien que la continuidad de la situación actual es insoportable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía".

La declaración del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Las declaraciones llegan luego de que el gobierno estadounidense activara la operación "Proyecto Libertad", un despliegue militar ordenado por Trump que incluye centenares de aeronaves, destructores y drones que tiene como objetivo escoltar los buques que permanecen bloqueados en la zona, en medio de las restricciones impuestas por Irán.

Desde la diplomacia iraní también hubo cuestionamientos. El canciller Abás Araqchi criticó las maniobras militares y advirtió que la escalada no tiene salida por la vía bélica. Según planteó, los acontecimientos recientes "dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política". Además, acusó a Estados Unidos y a Emiratos Árabes Unidos de desconfiar de quienes buscan evitar que la región vuelva a caer en un conflicto prolongado.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se encuentra con el tránsito restringido desde fines de febrero, cuando comenzaron los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel. En ese contexto, Washington respondió con un bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes desde mediados de abril.

El estrecho de Ormuz.

Estados Unidos le baja el tono al enfrentamiento

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que el operativo militar tiene un carácter "defensivo" y que no apunta a provocar una escalada. En conferencia de prensa, explicó que la misión es temporal y remarcó que los incidentes recientes no superan el "umbral" que justificaría retomar los combates abiertos.

"No estamos buscando pelea. Pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional. Si atacás a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador", advirtió el funcionario.

Pese a esas declaraciones, el cruce de mensajes y el despliegue militar en la zona mantienen en vilo a la comunidad internacional, que sigue de cerca una crisis que amenaza con impactar en el suministro energético global.