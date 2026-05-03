Estados Unidos escoltará barcos bloqueados en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó que a partir del lunes su país liberará a los barcos de naciones "neutrales e inocentes" que se encuentran sin poder pasar por el estrecho de Ormuz, por los bloqueos que se dieron en la zona a raíz de la guerra en Medio Oriente.

Trump detalló que la medida comenzará en horas de la mañana de Oriente para "liberar a personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo y que son víctimas de las circunstancias".

Asimismo, el mandatario estadounidense aseveró que "están manteniendo discusiones muy positivas con Irán" y que "podrían conducir a algo muy positivo para todos".

Mediante su cuenta de la red social Truth, indicó que se trata de una medida humanitaria debido a que "mucho de estos barcos están quedándose sin comida y con todo lo necesario para que las tripulaciones a gran escala puedan mantenerse a bordo de forma seria y sanitaria".

Trump pondrá en marcha el Proyecto Libertad este lunes por la mañana.

El referente republicano afirmó que escoltarán a "los barcos con seguridad fuera de las vías restringidas para que puedan continuar con los asuntos con libertad y eficacia" y confirmó que "no volverán hasta que no sea una zona segura".

El estrecho de Ormuz está bloqueado por parte de Irán como consecuencia del conflicto bélico que mantiene con Estados Unidos e Israel. Se trata de una vía marítima clave por la que transita alrededor del 20 % del petróleo a nivel global.

Una empresa especializada alertó que al pasado 28 de abril había alrededor de 913 buques comerciales de todo tipo que quedaron atrapados en Ormuz.