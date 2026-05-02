Trump recibió una propuesta de Irán para frenar la guerra en Medio Oriente, pero dijo que no cree "que sea aceptable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que analiza una nueva propuesta de Irán para ponerle fin al conflicto en Medio Oriente. Anticipó que recibirá el documento completo y que dará detalles más adelante, en medio de una fuerte expectativa.

Según informaron medios iraníes, la iniciativa fue enviada por Teherán a través de Pakistán y surge como respuesta a una propuesta previa impulsada por Washington, y tras el rechazo del mandatario norteamericano a las primeras proposiciones.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump se mostró escéptico sobre el plan iraní y dejó fuertes críticas. "Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", escribió.

La iniciativa presentada por Irán está compuesta por 14 puntos, mientras que la propuesta elaborada por la administración estadounidense incluye nueve. Ambos documentos buscan encaminar una salida al conflicto, aunque con diferencias en los tiempos y en las condiciones planteadas.

El mensaje de Donald Trump en Truth Social.

Entre los principales ejes del plan iraní aparecen la exigencia de garantías de no agresión, la retirada de fuerzas estadounidenses de zonas cercanas al país y el levantamiento del bloqueo naval. También se reclama la liberación de activos iraníes congelados, el pago de indemnizaciones y el fin de las sanciones económicas.

A esto se suma el pedido de cese de los combates en todos los frentes, incluido el de Líbano, además de un nuevo esquema para regular el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo y gas.

En cuanto a los plazos, Irán plantea una resolución del conflicto en 30 días, mientras que Washington propuso una tregua de 60 días. En paralelo, se mantiene vigente un alto el fuego de tres semanas, en un escenario donde ambas partes siguen negociando a través de países mediadores.

Ahora, Teherán espera la respuesta formal de Estados Unidos por los canales diplomáticos abiertos, en un contexto de máxima tensión pero con señales de negociación en curso.

Estados Unidos reduce su presencia militar en Alemania en medio de fuertes cruces diplomáticos





La tensión entre Estados Unidos y Alemania volvió a escalar luego de que el gobierno de Washington confirmara la retirada de unos 5.000 efectivos militares desplegados en territorio alemán.

La medida fue comunicada por el Departamento de Defensa y será ejecutada en un plazo estimado de entre seis y doce meses, según precisó el secretario Pete Hegseth.

El recorte forma parte de un contexto más amplio de fricciones con los aliados europeos, en medio de las críticas del presidente Donald Trump, quien cuestiona el respaldo de Europa en el conflicto con Irán. La decisión implica una reducción importante de la presencia militar estadounidense en Alemania, que a fines de 2025 superaba los 36.000 soldados en actividad.

El punto de mayor tensión se produjo tras un fuerte cruce entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz. Durante una actividad con estudiantes en Renania del Norte-Westfalia, el dirigente alemán calificó de "humillación nacional" el desempeño de Estados Unidos en la gestión del conflicto con Irán.

En ese mismo contexto, Merz sostuvo que la administración estadounidense no cuenta con una estrategia clara de salida y afirmó que Teherán habría mostrado mayor eficacia en las negociaciones realizadas en Islamabad, dejando a los representantes de Washington sin avances concretos.