Trump da marcha atrás, enfría la idea de paz con Irán y crece la tensión en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán continúa generando incertidumbre a nivel global, pese a señales contradictorias desde Washington en horas tempranas de este viernes. La situación, lejos de encaminarse hacia una resolución, suma nuevos focos de tensión tanto en el plano militar como económico y diplomático.

Donald Trump había asegurado ayer más temprano ante el Congreso que "las hostilidades han cesado", pero pocas horas después dejó en claro su rechazo a la propuesta de paz impulsada por Teherán. Durante un evento en Florida, el mandatario cuestionó las condiciones planteadas por el gobierno iraní y advirtió que un acuerdo apresurado podría reactivar el conflicto en pocos años.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto pasa por el control del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio marítimo mundial. La Casa Blanca advirtió que sancionará a las embarcaciones que paguen peajes a Irán para circular por esa zona, en una medida que busca limitar el financiamiento del país asiático, pero que, al mismo tiempo, genera preocupación en los mercados internacionales.

Señales confusas de Trump y un conflicto que escala en Medio Oriente.

En el plano interno, la estrategia de Trump enfrenta resistencias. Una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que el 61% de los estadounidenses considera equivocada la intervención militar contra Irán, lo que refleja un desgaste en el apoyo a la política exterior del gobierno.

A su vez, China busca posicionarse como actor clave en la negociación. Su embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, Fu Cong, remarcó la importancia de sostener el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, y anticipó que la situación en Ormuz será central en la agenda bilateral cuando Trump visite el país asiático.

Mientras tanto, el conflicto también impacta en otros puntos de la región. En Líbano, el presidente del Parlamento, Nabih Berri, denunció que el cese al fuego con Israel no se respeta en la práctica. Según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, al menos 16 personas murieron en nuevos ataques israelíes, que se suman a las más de 30 víctimas registradas el día anterior.

El escenario deja en evidencia un conflicto abierto, con múltiples frentes activos y sin una salida clara en el corto plazo. Entre las diferencias por las condiciones de paz, la presión sobre rutas comerciales estratégicas y la escalada de violencia en la región, la crisis sigue teniendo impacto tanto en la geopolítica internacional como en la política interna de Estados Unidos.