Donald Trump elevará al 25% los aranceles a vehículos de la Unión Europea por incumplimiento

El presidente Donald Trump anunció este viernes un incremento en los gravámenes para la importación de automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea.

La medida, que elevará la tasa actual del 15% al 25%, se fundamenta en el supuesto incumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por el bloque europeo en 2025.

Ruptura del pacto comercial

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando una falta de reciprocidad por parte de Bruselas.

"Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresan a Estados Unidos", sentenció el jefe de Estado.

El anuncio representa un nuevo frente de conflicto tras la tregua alcanzada el año pasado, que había limitado las tasas aduaneras para los socios europeos.

El impacto de esta suba recaería principalmente sobre la industria de Alemania, cuyas automotrices como BMW, Mercedes-Benz, Audi y Porsche mantienen una fuerte dependencia de las exportaciones hacia el mercado norteamericano.

Apuesta por la industria nacional

Como contrapartida, el mandatario republicano enfatizó que las unidades fabricadas dentro de los Estados Unidos quedarán exentas de estos cargos impositivos.

Trump destacó que actualmente se están construyendo plantas con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares, cifra que calificó como un récord histórico para el sector.

"Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, no se aplicarán aranceles", remarcó.

La decisión se conoció apenas un día después de que el presidente cuestionara públicamente al canciller alemán, Friedrich Merz, a quien instó a no interferir en la política exterior estadounidense respecto a Irán y a centrarse en la resolución del conflicto en Ucrania.