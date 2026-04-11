Artemis II volvió a la Tierra, sus tripulantes están a salvo y Trump anticipa: "Siguiente paso, ¡Marte!"

La misión Artemis II marcó un hito en la exploración espacial al completar con éxito su viaje alrededor de la Luna. La cápsula Orion amerizó en el océano Pacífico y puso fin a una travesía de diez días que fue seguida en vivo en todo el mundo.

El descenso se produjo frente a la costa de San Diego, en California, y minutos después comenzó el operativo de rescate que permitió poner a salvo a los cuatro astronautas. Desde la NASA confirmaron que todos se encontraban en buen estado de salud.

Trump celebró el logro y apuntó a Marte

Tras el amerizaje, el presidente Donald Trump felicitó públicamente a la tripulación y destacó el éxito de la misión. "Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto", expresó, y aseguró que no podría estar "más orgulloso".

Además, el mandatario invitó a los astronautas a la Casa Blanca y dejó en claro cuál es el próximo objetivo.

"Felicitaciones a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como Presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso. Espero con ansias verlos a todos en la Casa Blanca pronto. Lo haremos de nuevo y luego, el siguiente paso, ¡Marte!", destacó.

La tripulación estuvo integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes realizaron un sobrevuelo lunar antes de regresar a la Tierra.

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

El operativo de recuperación incluyó el traslado de los astronautas al buque USS John P. Murtha, donde recibieron los primeros controles médicos tras el histórico viaje.

Con este logro, Artemis II se convierte en el primer vuelo tripulado que orbita la Luna desde la era del programa Apolo, reabriendo el camino para futuras misiones de exploración más ambiciosas.