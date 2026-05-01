Nuevos videos prueban que el atacante de Donald Trump realizó una investigación previa

A medida que avanza la investigación sobre el intento de magnicidio contra el presidente Donald Trump surgen nuevas pruebas que incriminan al atacante, Cole Allen.

Recientemente, los investigadores difundieron un video donde se observan las acciones previas del agresor antes del incidente en la Casa Blanca.

Las grabaciones, obtenidas de las cámaras de seguridad, muestran a Allen, de 24 años, circulando por las inmediaciones de la residencia del presidente Donald Trump con varias horas de antelación al ataque.





Según el análisis de los peritos, las imágenes reflejan una conducta orientada al estudio de los puestos de control y al cálculo de distancias desde los diversos puntos de acceso al complejo gubernamental.

Estos movimientos indican que existió un reconocimiento táctico del terreno. El material sugiere que el atacante no procedió bajo un impulso repentino, sino que realizó un observamiento detallado de la seguridad perimetral para identificar vulnerabilidades en el despliegue del Servicio Secreto.

Entre las evidencias recolectadas por el FBI, se encontró una fotografía tipo "selfie" capturada por el propio Allen minutos antes de iniciar el ataque. En el autorretrato, el sospechoso posa con el arma de fuego que empleó luego.

Esta sería otra prueba de que existió premeditación del acto. Además de confirmar la intención delictiva, los analistas consideran que el registro revela una búsqueda por llamar la atención por parte del atacante.

El estudio de las cámaras de seguridad permitió identificar cómo Allen logró ubicarse en un punto ciego del sistema de vigilancia para intentar ejecutar sus disparos durante una cena con periodistas, evento que debió ser interrumpido para evacuar de emergencia a Trump tras detectarse detonaciones que luego resultaron ser disparos en las proximidades.

Estos hechos precedieron al asalto directo contra el ala oeste de la residencia oficial. Pese a la penetración del perímetro, el presidente Trump utilizó sus redes sociales para respaldar la labor de su equipo de custodia.

"El operativo de seguridad fue excepcional", declaró el mandatario, quien además precisó que fue trasladado al búnker de la Casa Blanca mientras los proyectiles impactaban contra el edificio.

No obstante, la publicación de los videos que registran el merodeo de Allen puso en duda la eficacia de las tareas de prevención. La presencia prolongada del sospechoso en la zona sin ser interceptado dejó expuestas las fallas de los protocolos de detección temprana de amenazas.

Los investigadores enfocan sus esfuerzos en determinar si el atacante contó con apoyo logístico externo, debido a que el nivel de sofisticación que implicó la inspección previa y los elementos utilizados sugieren una preparación que podría exceder la capacidad de un atacante individual sin recursos.