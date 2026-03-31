El tirador de 15 años pasó la noche junto a su mamá en un lugar confidencial

La tragedia ocurrida en el departamento santafesino de San Cristóbal, donde un estudiante de 15 años ingresó armado este lunes a su escuela y mató a tiros a otro alumno de 13 e hirió a tres más, conmueve al país.

El agresor, quien no es imputable, fue detenido en el establecimiento educativo poco después del hecho y pasó la noche en un lugar de resguardo, confidencial, al cuidado de su madre.

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Las autoridades santafesinas informaron en conferencia de prensa que el adolescente atravesaba un conflicto intrafamiliar "muy complejo", que podría haber sido el detonate del ataque.

En esa línea se había expresado este miércoles un alumno de la institución educativa, la Escuela Normal Superior Nº 40 Mariano Moreno, en diálogo con Crónica HD.

Ese estudiante, llamado Axel, dijo no ser de la cursada del agresor, pero resaltó que lo conocía bien.

Consultado sobre qué pudo haber desatado el accionar del atacante, respondió: "La conclusión que tengo es que problemas familiares lo llevaron a eso".

El alumno, al ser repreguntado, se limitó a contestar: "Son cosas personales de él. No me gusta meterme en ese tipo de problemas".

No obstante, otra alumna del colegio, de 18 años y llamada Priscila, se refirió a otra eventual causa del ataque al sostener que el adolescente de 15 años padecía hostigamiento escolar.

"La hacían 'bullying'", denunció en diálogo con radio Rivadavia la joven, quien estimó que el ataque "ya estaba planificado".

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