Arquero y fanático de River: quién era el adolescente de 13 años asesinado en una escuela de Santa Fe

Ian Cabrera, el adolescente asesinado por un compañero dentro del colegio N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, tenía 13 años, jugaba al futbol de arquero y era fanático de River.

La víctima fatal del ataque a tiros ocurrido durante la mañana de este lunes atajaba en las divisiones inferiores del club Independiente de San Cristóbal y tenía como ídolo al mediocampista Enzo Pérez.

Según trascendió, Ian era hijo único, y cursaba en el mismo colegio que el agresor, pero en cursos inferiores ya que era dos años menor.

"Descansa en paz. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal. Un abrazo fuerte a sus papás", escribió una persona cercana a la familia en redes sociales.

El brutal ataque

El atacante ingresó al establecimiento con una escopeta oculta en un estuche de guitarra, gritó "sorpresa" y disparó entre cuatro y cinco veces contra los alumnos que estaban formados en el patio para el izamiento de la bandera.

Ian murió en el lugar, mientras que otros dos compañeros resultaron heridos. En uno de los videos que se difundió se observa cómo los estudiantes escapan del establecimiento por el patio.

La hipótesis del bullying

Los padres que hablaron con los medios coincidieron en que no había señales previas que permitieran anticipar el ataque, aunque surgieron versiones que indican que el joven de 15 años era víctima de bullying.

"La salud mental no es un tema menor. Lo que pasó hoy en San Cristóbal no solo es una tragedia, es también una alarma", escribió una integrante de la comunidad, que llamó a "escuchar, acompañar y pedir ayuda a tiempo".

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