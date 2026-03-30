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Lunes, 30 de marzo de 2026

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Crimen en una escuela de Santa Fe: así escapaban los alumnos tras escuchar los tiros

El hecho ocurrió en un colegio del departamento santafesino de San Cristóbal y derivó en una situación de caos dentro del patio escolar, donde varios jóvenes buscaron huir para ponerse a resguardo.

MCabrera

Un alumno de la Escuela Normal Superior N°40 Mariano Moreno, en el departamento de San Cristóbal, Santa Fe, atacó a sus compañeros con una escopeta y mató de un adolescente de 13 años.

Tras escucharse los disparos, los estudiantes comenzaron a huir para resguardarse. Entre gritos y momentos de desesperación, varios alumnos escaparon por el patio descubierto, y el momento quedó grabado en video.

Así escaparon los alumnos del colegio tras el ataque de un estudiante con escopeta

En las imágenes, que ya están siendo analizadas por la Justicia, se observa a los alumnos corriendo para evitar ser alcanzados por los disparos. Durante la huida, la adolescente que registraba la escena expresó su angustia con un "Ay no, no, no, no...".

El episodio ocurrió en el momento en que los alumnos se dirigieron al patio para el izamiento de la bandera, durante las primeras horas de la jornada escolar. En ese contexto, algunos padres contaron que recibieron llamados de sus hijos relatando lo sucedido y que varios estudiantes escaparon por el patio, tal como se observa en el video.

En las imágenes, que ya están siendo analizadas por la Justicia, se observa a los alumnos corriendo para evitar ser alcanzados por los disparos. Durante la huida, la adolescente que registraba la escena expresó su angustia con un "Ay no, no, no, no...".El episodio ocurrió en el momento en que los alumnos se dirigieron al patio para el izamiento de la bandera, durante las primeras horas de la jornada escolar. En ese contexto, algunos padres contaron que recibieron llamados de sus hijos relatando lo sucedido y que varios estudiantes escaparon por el patio, tal como se observa en el video.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El momento en que alumnos escaparon por el patio de la escuela tras escuchar los tiros (Captura video).
El momento en que alumnos escaparon por el patio de la escuela tras escuchar los tiros (Captura video).

"A las 7.30 de la mañana recibo un llamado de mi hija llorando desesperada, diciendo que había un chico, un alumno, con un arma tirando tiros adentro de la escuela. Imagínense lo que fue eso, esa desesperación. Salí a buscarla porque me dijo que habían salido corriendo por atrás de la escuela", contó María José, una madre, en diálogo con canales de noticias.

Hacia el final del video compartido se escucha el sonido de uno de los disparos efectuados por el agresor con la escopeta que había ingresado al establecimiento.

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