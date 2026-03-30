Conmoción: así fue el momento en el cual un alumno mató a otro en una escuela de Santa Fe

Un estudiante mató a otro este lunes en la Escuela Normal Superior Nº 40 Mariano Moreno, en la provincia de Santa Fe, en medio de un ataque a tiros que también causó heridas a otros tres adolescentes.

El hecho ocurrió poco después de las 7 en un patio interno del colegio, situado en el departamento de San Cristóbal, cuando se izaba la bandera en el comienzo de la jornada. En redes sociales, se viralizó un video sobre el momento de los disparos y las corridas de los alumnos.





En las imágenes se observa cómo algunos menores escapan, en medio de gritos, y otros se refugian ante los disparos.

Según las primeras versiones, la víctima, quien murió en el lugar, sería un adolescente de 13 años, en tanto que el agresor tendría 15.

Tras el ataque, varios alumnos, además de los heridos, tuvieron que ser trasladados al hospital de la zona para recibir asistencia médica por precaución y contención.

Numerosos padres y otros familiares se acercaron al establecimiento, alarmados por lo ocurrido.

El Gobierno provincial envió al colegio un equipo de acción encabezado por los ministros de Educación, José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

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