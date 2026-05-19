Chocó contra dos autos, no quiso hacer el test de alcoholemia y terminó a las piñas con tres policías

Un conductor fue detenido esta madrugada en el centro de la localidad bonaerense de La Plata luego de colisionar contra dos autos estacionados, negarse a realizar un test de alcoholemia y agredir físicamente a tres efectivos policiales que intentaban identificarlo.

El hecho se inició en la calle 45, entre 8 y 9, cuando el implicado realizó maniobras bruscas a bordo de un Ford Focus blanco, lo que desencadenó una persecución controlada y un posterior operativo cerrojo coordinado por el Centro de Monitoreo local para lograr su captura tras un intento de fuga a pie. El imputado quedó a disposición de la justicia por resistencia a la autoridad y daños.

El incidente comenzó cuando el conductor del Ford Focus blanco intentó salir de un sector de estacionamiento. Durante la maniobra, impactó de forma sucesiva contra un Peugeot 208 y una camioneta Peugeot Partner que se encontraban estacionados en la vía pública.

Agentes de la Secretaría de Seguridad municipal detectaron los choques y la marcha inestable del vehículo, iniciando un seguimiento a corta distancia.

Al ser interceptado a las pocas cuadras para el control de alcoholemia, el hombre descendió del rodado e increpó a los oficiales. La confrontación verbal derivó en agresiones físicas directas, que culminó con dos policías golpeados. Tras el ataque, el imputado abandonó el auto e intentó escapar corriendo hacia las arterias internas de la zona.

El agresor fue detenido en la intersección de 11 y 45

La captura final se concretó en la intersección de 11 y 45. El Centro de Monitoreo local realizó el seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de seguridad viales, lo que permitió guiar a las patrullas operativas.

Al verse rodeado, el automovilista agredió a un tercer agente antes de ser reducido y trasladado a la dependencia policial correspondiente.