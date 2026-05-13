Chancho jabalí casi mata a un hombre y a su perro al clavarles los colmillos

Un trabajador realizaba tareas de riego en una finca ubicada en la localidad de Lavalle cuando fue atacado en forma sorpresiva por un chancho jabalí.

La víctima fue identificado como Daniel Quiroga, un obrero que declaró que se encontraba realizando sus tareas cuando de repente fue atacado por el animal que lo golpeó, tiró al suelo y le clavó los colmillos en la ingle.

Fue allí cuando uno de sus perros se lanzó contra el animal y logró distraer al atacante para que no matara al hombre. El jabalí emprendió el ataque contra el perro y le provocó también heridas importantes.

El propietario cuando logró reponerse del susto pidió ayuda y tuvo que llevar a su perro gravemente herido para que le suturaran las heridas y pararle la hemorragia.

De condición extremadamente humilde, tuvo que viralizar su caso a través de las redes sociales para que la comunidad le ayudara a juntar la plata que hacía falta en la emergencia: 35.000 pesos para la consulta y 190.000 pesos para la cirugía.

Una vez reunido el dinero, pudo concretar la cirugía y lo primero que hizo fue agradecer a sus conocidos que lo ayudaron a reunir todo el dinero. Al mismo tiempo les llevó tranquilidad compartiéndoles imágenes del perrito ya asistido por el veterinario.

El hombre también tuvo que recibir asistencia médica. Como pudo se fue caminando hasta el hospital "Dr Domingo Sícoli" ubicado en el departamento Lavalle. Allí lo recibieron, le hicieron las primeras curaciones y por la magnitud de las heridas, tuvo que ser trasladado al hospital Central ubicado en el corazón de la capital mendocina, para que le practicaran las curaciones en las heridas más complejas.

Se supo ahora que tanto el hombre como su perro fueron dados de alta y se recuperan de las heridas y sobre todo el momento traumático que les tocó atravezar por el instinto asesino del chancho jabalí.

Un vecino de la finca donde se produjo el ataque señaló que el animal fue encontrado por la gente de la zona y lo mataron. Dan cuenta que pesaba alrededor de 200 kilos y creen que fue el mismo que hace semanas mató a un caballo.

Puesteros del lugar señalaron que ya habían advertido sobre la presencia de este tipo de jabalíes asesinos en zona urbana también, reflejando la preocupación de la población con respecto a la presencia de este tipo de animales en lugares habitados por familias que pueden llegar a ser víctimas directas.