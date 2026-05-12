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Martes, 12 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Tenía 29 años, iba en moto, chocó de atrás a un camión y murió

Un hombre de 29 años perdió la vida este martes cuando chocó con su moto el acoplado de un camión de cargas en ruta nacional 7 a la altura de la localidad Alto Verde, San Martín

Pablo Molina

Una víctima fatal se suma a la larga lista de personas que pierden la vida en las rutas de nuestro país. Este martes un hombre de 29 años conducía una moto y por causas que se están tratando de establecer, chocó de atrás a un camión con acoplado.

El hecho generó caos en la traza de ruta nacional 7 a la altura de "Alto Verde" en el departamento General San Martín, unos 59  km al este de la capital provincial. 

Testigos llamaron al 911 para dar cuenta que sobre el asfalto había quedado tendido el conductor de la moto y que metros más adelante había logrado frenar el conductor del pesado camión.

Al arribar al lugar los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado se dispusieron a brindarle los primeros auxilios. Al revisar al conductor e intentar hacerle maniobras RCP solo pudieron confirmar  que ya había dejado de existir.

Un informe preliminar indica que policía Científica interrogó al conductor del camión. Al hombre de 42 años y con domicilio en provincia de Buenos Aires, le solicitaron documentación personal y del camión marca Iveco al cual estaba al mando. También le realizaron el test de alcoholemia y el resultado dio negativo con el 0% de alcohol en sangre.

La policía vial tuvo la triste tarea de contactar a la familia de la víctima fatal para dar a conocer la noticia. Trascendió que el hombre tendría domicilio en el municipio Santa Rosa y que se dirigía a la capital mendocina. 

Las actuaciones quedaron a cargo del Ministerio Público Fiscal con su personal de las oficinas Zona Este, especialmente San Martín con personal de comisaría de jurisdicción. 

Los restos del motociclista fueron trasladados por personal del Cuerpo Médico Forense para luego ser entregado a sus familiares.

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