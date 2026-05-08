Tras ocho allanamientos, acusada de múltiples delitos fue detenida en Mendoza

En el marco de un operativo de fuerzas policiales realizado en la localidad de Tunuyán (unos 83 km al sur de la capital mendocina) se logró la detención de una mujer de 26 años y el secuestro de armas, droga y distintos elementos de interés para la causa.

El procedimiento, ejecutado por la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) de Tunuyán, incluyó ocho allanamientos simultáneos en los asentamientos La Tonadita y La Tablada.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en abril, vinculada a un episodio ocurrido en La Tonadita, donde una persona fue perseguida por varios sujetos armados que efectuaron disparos mientras intentaba resguardarse en una vivienda.

A partir de las tareas investigativas realizadas por efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad Valle de Uco, se logró identificar a los presuntos involucrados y establecer distintos domicilios relacionados con la causa.

Con órdenes judiciales, personal policial concretó los allanamientos con participación de unidades investigativas de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, junto con efectivos de Delitos Tecnológicos. Además, el operativo contó con apoyo de Cuerpos Especiales, Unidad de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tunuyán.

Durante los procedimientos se secuestró un revólver calibre 38, cartuchería de distintos calibres, una réplica de arma de fuego, una bicicleta y sustancias estupefacientes, entre ellas cannabis sativa y cocaína.

La mujer detenida fue trasladada a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Oficina Fiscal Tunuyán-San Carlos, en el marco de una causa por abuso de arma en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.