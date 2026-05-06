Tragedia por el Zonda: un motociclista murió aplastado por un álamo

Este miércoles, un motociclista falleció de forma instantánea tras ser aplastado por un álamo de grandes dimensiones que se desplomó sobre la calzada a raíz de fuertes ráfagas de viento Zonda en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza.

El trágico episodio se registró cerca de las 17:00 en la intersección de las calles Olascoaga y Dorrego, en las inmediaciones del Aeropuerto El Plumerillo.

Según informaron fuentes policiales, el árbol, de más de seis metros de altura, cedió ante la violencia del viento justo en el momento en que dos motociclistas circulaban por la zona.

Bomberos asistieron a los damnificados.

Al llegar al lugar, el personal de Bomberos se encontró con un escenario desolador: dos conductores atrapados bajo el tronco y las ramas, junto a sus vehículos (una moto gris y otra azul).

Tras realizar las maniobras de liberación, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso de uno de los hombres, cuya identidad aún no ha sido formalmente comunicada.

El segundo involucrado logró sobrevivir al impacto, aunque sufrió una fractura en uno de sus pies. Tras recibir las primeras curaciones en el lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde permanece fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de la ayudante fiscal Valencia Morro. En el lugar trabajó un amplio despliegue que incluyó a efectivos de la Comisaría 36ª y la Guardia Urbana Municipal (GUM), personal de la Policía Científica y el Grupo TEN (pericias y necroidentificación), y cuadrillas de Edemsa debido a los daños que la caída del árbol provocó en el tendido eléctrico.

El incidente se produjo bajo un cuadro climático crítico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta para la provincia, advirtiendo que las ráfagas promedio oscilan entre los 65 y 80 km/h.

En sectores puntuales de precordillera y el llano podrían superar los 100 km/h. Se espera que las condiciones de inestabilidad persistan durante todo el jueves.

Este fenómeno, característico de la región cuyana por su naturaleza seca y racheada, suele provocar el colapso de forestales antiguos y postes de luz.

En este contexto, la tragedia ha reavivado el malestar entre los vecinos de Las Heras, quienes reclaman a las autoridades municipales un mayor control y poda de árboles en mal estado para evitar nuevos incidentes fatales.