Dolor por el femicidio de Graciela López: "Ese tipo no pensó en los tres niños que dejó solitos"

Mientras la comunidad chaqueña sigue conmocionada por la muerte de Graciela López, la mujer asesinada por su ex pareja de un disparo en la cabeza, sus amigos y familiares la despidieron emotivamente en las redes sociales. En tanto, el acusado del hecho también mató a su padre porque su padre se había negado a darles las llaves de su auto.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió el lunes a la mañana, y aunque las autoridades notificaron primero el femicidio, descubrieron al poco tiempo que el presunto agresor, identificado como Luciano Estudie (34) también cometió el parricidio.

"Todas las noticias de Crónica, en vivo"





"Ese tipo no pensó en los tres niños que iba dejar solitos, que se quedaron solitos. Dios te tenga en su santa gloria, mi reina, tenías mucho por vivir", escribió una joven.

En tanto, otra persona agregó que "gracias por todos los buenos momentos compartidos, por brindarnos todo de vos, la gran mujer y mamá que fuiste se recordará siempre". "Dios traiga consuelo a todos los que te amábamos tía, existe la Justicia divina. Dios te tenga en su gloria", sumó la sobrina.

¿Quién era la víctima ?





Por otra parte, Graciela era estudiante y estaba cursando el último año de la carrera Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual, en el Instituto San Fernando Rey. "Toda la comunidad educativa está conmovida por su pérdida", escribieron desde la agrupación estudiantil La Fuentealba.

¿Cómo ocurrió el episodio ?





Según informó Diario Chaco, Estudie tomó de rehén a López (33) y a su hijo menor de edad y se dirigió al paraje Tres Bocas, a orillas de El Paranacito, en la ciudad de Puerto Vilelas.

Cuando el personal policial se presentó en el lugar para evitar el crimen, el hombre se atrincheró. Mientras los agentes esperaban el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales y Justicia (COE), Estudie seguía apuntando a la víctima en la cabeza con su pistola reglamentaria 9 milímetros pero liberó al nene.

El caso de femicidio y parricidio ocurrió en la provincia de Chaco (X).

Las autoridades intentaron negociar, pero el cabo, que trabaja en la comisaría N°4, confesó con resignación que ya estaba "jugado" y que previamente había hecho "una macana". Así, frente a los agentes, el atacante mató de un tiro en la cabeza a la mujer y disparó contra las fuerzas desplegadas en el lugar, y en ese momento, un integrante del COE logró herirlo en el rostro.

El atacante fue trasladado de emergencia al Hospital Perrando, donde ingresó en terapia intensiva pero fue estabilizado. El informe médico reveló que sufrió una herida "de arma de fuego con orificio de entrada en mentón y salida en el rostro". Luego, fue derivado a un sanatorio Privado en Resistencia, donde permanece internado bajo custodia.

Primero tuvo lugar el parricidio





Tras el momento que terminó en tragedia, las autoridades pudieron reconstruir el doble crimen, que comenzó en la mañana del lunes, cuando el policía se presentó en la casa de su padre, Luciano Alberto Estudie (57), en la calle Lestani al 650 del barrio Villa Libertad, en Resistencia y su intención era pedirle prestado su auto.

Ante la negativa, el oficial decidió dispararle, y su hermana encontró el cuerpo en la habitación de la planta alta poco después. Ese fue el auto que el atacante utilizó para llegar a la casa de López.

Durante la investigación inicial en El Paranacito, las autoridades encontraron el celular del policía en el agua, lo que será un elemento clave para el caso. La causa quedó a cargo de la fiscal de Género Noel Benítez, de la Fiscalía de Investigación N° 11.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy



