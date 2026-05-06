Un policía mató a su padre y a su expareja y tomó de rehén a su hijo en Chaco

Un estremecedor caso de violencia sacudió a la provincia del Chaco, cuando un efectivo policial protagonizó un doble crimen que culminó con la muerte de su padre y su expareja.

El dramático hecho ocurrió este martes en Resistencia y Puerto Vilelas, donde el agresor, identificado como Luciano Estudie (34), llevó adelante una secuencia que incluyó homicidio, secuestro y un femicidio.

Según fuentes policiales y medios locales, el episodio comenzó en la vivienda de su padre, Luciano Alberto Estudie (57), en el barrio Villa Libertad. Allí, tras una discusión por el préstamo de un vehículo, el agente le disparó y lo mató. Luego, se dirigió al domicilio de su expareja, Graciela Mabel López (33), a quien secuestró junto a su hijo menor de edad.

El agresor trasladó a las víctimas hasta la zona de Tres Bocas, en Puerto Vilelas, donde se atrincheró armado con su pistola reglamentaria.

Tras la llegada de la policía, liberó al niño, pero se negó a deponer su actitud. En ese sentido, durante la negociación, el propio acusado admitió haber cometido "una macana" y aseguró estar "jugado".

Finalmente, y frente a los agentes, el hombre asesinó de un disparo en la cabeza a su expareja. Tras ello, un integrante del Cuerpo de Operaciones Especiales logró herirlo para neutralizarlo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Perrando, donde fue estabilizado y derivado a un sanatorio privado.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Género N°11, que imputó al agresor por homicidio agravado y femicidio. Durante los peritajes, se encontró su teléfono celular en el agua, un elemento que podría resultar clave para reconstruir los hechos.