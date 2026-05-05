Violó la perimetral 14 veces, entró a la habitación de su ex mientras dormía y la golpeó: quedó preso

Un hombre de 27 años fue detenido en el barrio San Jorge, en Salta, luego de ignorar de forma sistemática la prohibición de acercamiento que la Justicia le había impuesto hacia su expareja por violencia de género.

Durante semanas, el agresor entró a la vivienda de la víctima sin el permiso de ella, la golpeó en reiteradas oportunidades y finalmente intentó fugarse cuando la Policía lo encontró.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, formuló la imputación: cuatro hechos de violación de domicilio, siete de desobediencia a una orden judicial y tres agresiones físicas agravadas por la relación de pareja y por tratarse de violencia de género.

El primero de los ataques se registró el 17 de marzo pasado. El acuasdo ingresó sin permiso al domicilio de la víctima mientras ella dormía. Horas después volvió y la golpeó a puñetazos en la cabeza y el rostro. Las lesiones quedaron certificadas médicamente.

El 8 de abril último, cerca de la medianoche, entró a la vivienda nuevamente y se negó a irse pese a los pedidos de la familia de la víctima. Otro incumplimiento de la orden judicial.

Posteriormente, el 19 de abril, por la noche, otra vez igresó mientras la denunciante descansaba, se recostó a su lado y, tras una discusión, la tomó del cuello y la golpeó en el rostro.

Por último, el 26 de abril, personal policial lo encontró dentro de la habitación de la víctima, donde dormía sin ninguna autorización. Intentó fugarse mientras estaba bajo custodia policial. Fue detenido en el lugar.

Detenido por violar la perimetral

El fiscal Escalante señaló que la conducta del acusado evidencia "un accionar reiterado, violento y sistemático, con un claro riesgo para la integridad física de la víctima". El hombre permanece detenido.

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